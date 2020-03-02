محمد بن عبدالعزيز يوجه بمتابعة مؤشرات جودة الخدمات

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة، مدير عام البريد السعودي بمنطقة جازان المكلف ياسر محمد الأمير، بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للبريد السعودي بمنطقة جازان. وفي مستهل اللقاء، رحّب نائب أمير منطقة جازان بمدير عام البريد السعودي بجازان المعين، متمنياً له التوفيق في مهام عمله. واستمع إلى شرح عن أبرز البرامج التي تعمل عليها مؤسسة البريد السعودي منها برنامج التواصل مع الجهات الحكومية، وبرنامج العنوان الوطني الموحد وغيرها من البرامج التي من شأنها خدمة المواطن والمقيم بما يتماشى مع تحقيق التحول الوطني 2020 وأهداف رؤية المملكة 2030، مشيدًا بالدور الذي يقوم به البريد السعودي بالمنطقة وما يقدمه من خدمات للمجتمع. ووجه بأهمية متابعة نتائج ومؤشرات جودة الخدمات بما يعمل على دفع عجلة الحكومة الإلكترونية، منوهًا بالتطور السريع والدور الذي يقوم به البريد السعودي بالمنطقة وما يقدمه من خدمات للجهات الحكومية والأفراد. من جانبه، عبر مدير عام بريد منطقة جازان المكلف ياسر الأمير، عن شكره لأمير المنطقة ولنائبه على دعمهما لعمل مؤسسة البريد بمنطقة جازان وكافة المحافظات لتقديم أفضل الخدمات للقطاعات والجهات الحكومية ولخدمة المواطنين والمقيمين بأسرع وقت وفق لمعايير الجودة والدقة في إنجاز عمل منسوبي البريد السعودي لتحقيق الأهداف المنشودة.



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