أكثر من 2000 زائر وزائرة لركن تعليم جازان

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة المدرسية في معرض «السلامة أولًا» الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك بمركز الراشد مول بمدينة جازان. ويتعرف زوار ركن تعليم جازان الذي شهد إقبالاً واسعاً في يومه الأول بأكثر من 2000 زائر وزائرة على دور الإدارة في نشر ثقافة السلامة في المدارس كمطلب مهم للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتوفير البيئة المدرسية الآمنة كعنصر مهم في زيادة التحصيل داخل المدارس، فيما احتوى المعرض على العديد من الرسومات الفنية والمجسمات واللوحات المعبرة عن وسائل السلامة واستخداماتها، إلى جانب توزيع العديد من المطويات التوعوية بأهمية السلامة وعرض أفلام وفيديوهات تعريفية عن طريقة الإخلاء وكيفية استخدام طفايات الحريق، إضافة إلى شرح عملي للزوار عن وسائل وأدوات السلامة الموجودة في المدارس وكيفية استخدامها. وسيشهد المعرض زيارات ميدانية لطلاب وطالبات مدارس المنطقة للتعرف على محتوياته والاستفادة منها داخل المدارس.



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