السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة إصابة فيروس كورونا في العراق إلى 26 إصابة



بغداد 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العراق إلى 26 حالة نصفها بالعاصمة بغداد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن هذه الحصيلة سجلت اليوم بعد اكتشاف خمس حالات إصابة جديدة ومؤكدة بالفايروس, ثلاث منها في بغداد وواحدة في ميسان ومثلها في النجف.

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22:28ت م

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