السعودية اليوم / تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالسنغال



دكار 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد .

وقال وزير الصحة السنغالي عبدالله ضيوف في مؤتمر صحفي اليوم إن الإصابة لرجل فرنسي يعيش بالسنغال, وكان قد عاد من فرنسا يوم 26 فبراير, مضيفا أنه جرى وضع المصاب في الحجر الصحي بمستشفى في العاصمة دكار.

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21:29ت م

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