السعودية اليوم / الشؤون الفلسطينية : استشهاد 5 فلسطينيين واعتقال 456 آخرين في يناير الماضي



عمّان 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

أوضحت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن، أن أنشطة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية خلال شهر يناير الماضي، تسببت باستشهاد 5 فلسطينيين من قطاع غزة، واعتقال 456 فلسطينيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبينت في تقرير لها، أن عدد الاقتحامات لتجمعات سكنية فلسطينية عامة وخاصة، وصل إلى 489 اقتحاماً، إضافة إلى 23 حالة هدم لبيت ومنشأة.

وأشار التقرير الى قيام قوات الاحتلال 317 حاجزاً أعاقت به حركة المواطنين الفلسطينيين والبضائع والمنتجات الزراعية في الضفة الغربية، فيما استمرت في ممارسة انتهاكاتها الممنهجة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتسجيل 33 حادثة اعتداء على مختلف مواقع العبادة.

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21:17ت م

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