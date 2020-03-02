

الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وأكد جلالة ملك مملكة البحرين خلال الاتصال دعم البحرين لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقدير لجلالته، على دعم مملكة البحرين لكل أشكال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة في سبيل الوقاية من هذا الفيروس الخطير.

// انتهى //

21:08ت م

0297



الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.وأكد جلالة ملك مملكة البحرين خلال الاتصال دعم البحرين لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا، حماية لمواطنيها والمقيمين والقادمين للعمرة والزيارة.وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقدير لجلالته، على دعم مملكة البحرين لكل أشكال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة في سبيل الوقاية من هذا الفيروس الخطير.// انتهى //21:08ت م0297

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.