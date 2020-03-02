شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء جمهورية باكستان يستقبل نائب وزير الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية الباكستان الإسلامية عمران خان بمكتبه صباح اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية الباكستان الإسلامية.

ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- ، لدولة رئيس الوزراء الباكستاني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة بجمهورية الباكستان الإسلامية، وبحث العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز وتطوير سبل التعاون بين البلدين الشقيقين وبخاصة الجوانب الدفاعية والأمنية لضمان أمن واستقرار المنطقة.

حضر الاستقبال معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي وسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية الباكستان الإسلامية نواف المالكي، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب الباكستاني معالي وزير الخارجية السيد مخدوم شاه محمود ومعالي وزير الدفاع السيد برفيز ختك.

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كما التقى سمو نائب وزير الدفاع في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العسكري القائم بين البلدين، وسبل دعمه وتطويره على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة في سبيل أمن واستقرار المنطقة.

حضر هذا اللقاء الوفد المرافق لسموه، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية الباكستان الإسلامية العميد الطيار الركن عوض الزهراني، كما حضره من الجانب الباكستاني معالي رئيس هيئة الركن لقيادة الجيش الباكستاني الفريق الركن ساحر شمشاد ومعالي المدير العام لوكالة الاستخبارات الفريق الركن فايز حميد، وعدد من كبار ضباط الجيش الباكستاني.

وكان سموه قد وصل باكستان في وقت سابق صباح اليوم، حيث كان في استقباله بمطار قاعدة نور خان بجمهورية الباكستان الإسلامية معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومعالي قائد فيلق المهندسين بالجيش الباكستاني الفريق الركن معظم إعجاز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الباكستان الإسلامية وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

هذا وقد غادر سمو نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له مساء اليوم مطار قاعدة نور خان متوجهًا إلى المملكة وكان في وداعه عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.