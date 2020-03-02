شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. وأكد جلالة ملك مملكة البحرين خلال الاتصال دعم البحرين لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا، حماية لمواطنيها والمقيمين والقادمين للعمرة والزيارة. وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقدير لجلالته، على دعم مملكة البحرين لكل أشكال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة في سبيل الوقاية من هذا الفيروس الخطير.

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