وزير الصحة: الحالة المصابة بـ كورونا معزولة منذ أمس

2020-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، أن الحالة المصابة بفيروس كورونا معزولة منذ يوم أمس، وتتلقى كامل الرعاية، متابعًا أن الفيروس وباء عالمي ولا توجد دولة بمنأى عنه مهما اتخذت من تدابير واحتياطات، وأن المملكة تتعامل بأعلى درجات الشفافية منذ إعلان الحالات الأولى في الصين.

وتابع الربيعة، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن السلام والأمن في المملكة من أولى أوليات القيادة، واحتواء أي حالة قد تظهر هو موضع تقدير دولي، موضحًا أن المملكة لديها إمكانات كبيرة للتعامل مع الحالات وبها خبراء سعوديون لتحجيم أي انتشار لكورونا الشرق الأوسط، وبالتالي يتم الاستفادة من هذه الخبرات في التعامل مع كورونا الجديدة.

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وأوضح وزير الصحة أن هناك مراكز أبحاث دولية كثيرة تعمل للبحث عن لقاح لفيروس كورونا، كما أن وزارة الصحة لديها إجراءات توعوية تقدمها عبر تواصل الاجتماعي والبرامج التوعوية للتعامل مع الفيروس، ناصحًا الجميع بالاطلاع عليها.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الاثنين عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده.

وقالت وزارة الصحة: إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على متابعات الخليج 365، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حاليًّا في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

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