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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك البحرين في وفاة الشيخ أحمد آل خليفة
متابعات الخليج 365 - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة رحمه الله.
وقال الملك: ” علمنا بنبأ وفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد ولشعب مملكة البحرين الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة رحمه الله.
وقال ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنه سميع مجيب “.
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