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خادم الحرمين يتلقى اتصالًا من ملك البحرين لدعم إجراءات المملكة الاحترازية

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2020-03-02

خادم الحرمين يتلقى اتصالًا من ملك البحرين لدعم إجراءات المملكة الاحترازية

لمنع وصول وانتشار كورونا حماية لمواطنيها والمقيمين

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
وأكد جلالة ملك مملكة البحرين خلال الاتصال دعم البحرين لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا، حماية لمواطنيها والمقيمين والقادمين للعمرة والزيارة.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقدير لجلالته، على دعم مملكة البحرين لكل أشكال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة في سبيل الوقاية من هذا الفيروس الخطير.

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