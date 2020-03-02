لديه عامل منزلي فهل يؤثر على حساب المواطن ؟

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لديه عامل منزلي فهل يؤثر على حساب متابعات الخليج 365 ؟
في حال انطبقت عليه الشروط والمعايير سيشمله الدعم
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار بشأن تأثير وجود عامل منزلي على مبلغ الدعم الذي يتقاضاه المستفيد من البرنامج.
وقال حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إن ذلك لا يؤثر، ولكن في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم.
ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق للدعم من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط التالي: هنا.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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