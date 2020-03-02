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الجامعة الأشرفية الباكستانية تؤيد قرار التعليق المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض

أعربت الجامعة الأشرفية في لاهور بدولة باكستان عن تأييدها التام لما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين من قرار التعليق مؤقتاً لتأشيرة العمرة والزيارة، والتأشيرة السياحية، مبينة أنه قرار وقائي حكيم؛ نظراً لحماية البيئة السعودية من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الجامعة عضو مجلس الفكر الإسلامي لحكومة باكستان الشيخ حافظ فضل الرحيم ــ في بيان صادر عن الجامعة: "إن موقف المملكة العربية السعودية هذا يتطابق مع توجيهات القرآن والسنة، مؤيداً كل ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من إجراءات احترازية ووقائية لازمة لسلامة المسلمين، وإن هذه الإجراءات تحد من انتشار فيروس كورونا الجديد الذي بدأ ينتشر في العالم أجمع بسرعة خطيرة، يهدد صحة الملايين من البشر، وحفاظاً على سلامة حياة المواطنين والوافدين الذين يعيشون في أمن وسلام تحت ظلال الشريعة الإسلامية الغراء في المملكة.