شكرا لقرائتكم خبر

مفتي عام تشاد: قرار المملكة تعليق الدخول إليها لأغراض العمرة والزيارة يتفق مع مقاصد الشرع الحنيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض

أكد مفتي عام جمهورية تشاد الشيخ أحمد النور الحلو، أن قرار حكومة المملكة العربية السعودية تعليق الدخول إليها لأغراض العمرة والزيارة مؤقتًا، بسبب المخاوف الاحترازية الناتجة عن فيروس كورونا، هو أمر يتفق مع مقاصد الشرع الحنيف، الذي جاء لصيانة الإنسان ورفع الحرج عنه.

وقال : " إن من مقاصد الشرع دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، مستشهدًا بقول الله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، داعيًا جميع المسلمين في أنحاء العالم إلى احترامه والالتزام به.