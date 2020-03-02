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تسجيل أول إصابة بـ كورونا لسعودي قادم من إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أمس عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد «Covid-19» لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده هناك، وهو ما يؤكد سلامة الإجراءات التي اتخذتها المملكة في تعليق السفر بالبطاقة واعتماد الجواز، وذلك للتثبت من عدم زيارة إيران خلال الأيام أو الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت الصحة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها أرسلت إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال للكشف على المواطن وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

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وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حاليا في المستشفى، وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

إلى ذلك أكد وزير الصحة توفيق الربيعة في مؤتمر صحفي أمس أن 17 جهة مختلفة مشكلة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعمل كمنظومة واحدة للوقاية من هذا المرض، وللاستعداد لا قدر الله في حالة ظهور أي حالات من هذا المرض في المملكة، وأوصي جميع المواطنين والمقيمين بالرجوع إلى وزارة الصحة في كل ما يتعلق بسبل الوقاية من المرض، وأضاف «إننا نتابع بدقة جميع القادمين إلى المملكة، خاصة من الدول التي تعاني من خطورة بهذا المرض، ويتم فحص أي حالة اشتباه والتأكد من سلامتها، وحتى الآن فحصنا 298 حالة اشتباه جميعها سليمة».

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