تغيير سجاد المسجد الحرام احترازيا لفيروس كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.
وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري أن مراحل الإجراءات الاحترازية تضم جهاز يضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات وكذلك السجاد، ومتابعة السجاد وتعقيمه من خلال زيادة خط التعقيم بمغسلة السجاد وتسريع عجلة تغيير السجاد بالمسجد الحرام، وزيادة عدد مرات الغسيل الرئيسة.
كما تشمل الإجراءات توفير الغسلات الطارئة وقت الحاجة، وزيادة عدد غسلات دورات المياه إلى 6 غسلات رئيسة، وتعقيم أحواض نوافير زمزم وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولا بأول، إلى جانب إقفال الهواء الراجع من التهوية المقدر نسبته 25% بالتوسعة السعودية
الثانية، ليصبح إجمالي نسبة الهواء المخصص للتلطيف والتبريد 100%.
من جهته شدد الرئيس العام الشيخ الدكتورعبدالرحمن السديس على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، داعيا الله أن يجنبنا الأوبئة وانتشارها.
من الإجراءات الاحترازية:
- جهاز يضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات والسجاد
- معقمات للأيدي توزع على مداخل الأبواب والمصليات
- متابعة السجاد وتعقيمه
- تسريع عجلة تغيير السجاد بالمسجد الحرام
- زيادة عدد مرات الغسيل الرئيسية إلى 6 غسلات
- تعقيم أحواض نوافير زمزم
- تغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولا بأول
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