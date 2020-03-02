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12 معيارا لاختيار رؤساء مكاتب الطوافة الميدانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة حددت وزارة الحج والعمرة 12 معيارا للصفات والسمات التي يجب أن تتوفر في (رئيس /‏ نائب رئيس) مكتب الخدمة الميدانية من أجل معرفة قدراته وإمكاناته ومواهبه في تأدية عمله، باعتباره عنصرا أساسيا وفاعلا في عمليات تحسين خدمة أعمال الحج المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، ومنها ألا يكون قد حكم عليه بحد أو عقوبة سابقا، وألا يكون مكلفا من جهة عمله خلال فترة الموسم، وأن يكون متفرغا للقيام بعمله في خدمات الحج، كما حددت الوزارة معايير المفاضلة ونقاطها بين المتقدمين. معايير المفاضلة ونقاطها بين المتقدمين لنائب الرئيس: المؤهل العلمي (مجموع الحد الأعلى للنقاط 10)

التقييم (تقدير المؤسسة لمتوسط الخمس سنوات الأخيرة) مجموع الحد الأعلى للنقاط 10

سنوات الخبرة العملية (مجموع الحد الأعلى للنقاط 14)

الدورات التدريبية ذات العلاقة بأعمال الحج خلال الـ10 سنوات الأخيرة (مجموع الحد الأعلى للنقاط 16)

لغة الحجاج (ويستثنى حجاج الدول العربية) مجموع الحد الأعلى للنقاط 10

ورش العمل والمشاركة والحضور لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ التقديم (مجموع الحد الأعلى للنقاط 9)

شهادة التميز في خدمة ضيوف الرحمن (مجموع الحد الأعلى للنقاط 10)

استخدام الحاسب الآلي ( مجموع الحد الأعلى للنقاط 5) معايير صفات وسمات رئيس - نائب رئيس ألا يقل عمره عند التقديم عن 25 عاما للرئيس و22 عاما للنائب

أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية وقادرا على أداء الخدمة بدنيا وصحيا

أن يكون محمود السمعة وحسن السيرة، وأن يحافظ على شرف خدمة ضيوف الرحمن، وألا يكون قد حكم عليه بحد أو عقوبة سابقا

ألا يقل عدد سنوات عمله بالمؤسسة في الموسم عن 4 سنوات للرئيس و3 سنوات للنائب

ألا يقل تقييمه في السنوات الثلاث الأخيرة عن جيد جدا من مؤسسته

أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة الثانوية أو شهادة المتوسطة مع خبرة 10 سنوات، أو الابتدائية مع خبرة 15 سنة، وإذا كان لا يحمل أي شهادة علمية لا بد من خبرة 18 سنة متتالية أو متفرقة مع إلمام بالقراءة والكتابة، أما الزمازمة فيجب ألا يقل عن شهادة البكالوريوس أو الدبلوم

ألا يكون مكلفا من جهة عمله خلال فترة الموسم، وأن يكون متفرغا للقيام بعمله في خدمات الحج

أن يكون من المقيمين في منطقة مكة بالنسبة للمطوفين والوكلاء والزمازمة، وفي المدينة المنورة بالنسبة للأدلاء

ألا يكون موظفا في وزارة الحج أو لجنة الحج المركزية بمنطقة مكة أو لجنة الحج بالمدينة

أن يجتاز دورة القيادة المعتمدة من المؤسسة المختصة

أن يلتزم في أدائه بمبادئ وقيم السلوك المهني وقواعده المتضمنة في (ميثاق أخلاقيات العمل المهني للعاملين في قطاع الحج والعمرة)

أن يكون من أفراد الطائفة المساهمين في المؤسسات أو الزمازمة، أو وكيلا بالأصالة عن والده المساهم بالمؤسسة



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