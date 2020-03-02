خبراء: أجواء الصراعات تجند الأطفال قسريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
عقدت ضمن فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني الجلسة العلمية الرابعة بعنوان «المرأة والطفل وذوو الاحتياجات في مناطق النزاع والكوارث وتحديات العمل الإنساني».
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لمنظمة اليونيسف الدكتورة ريما صلاح إن هناك 250 مليون طفل دون سن الخامسة يعملون في مناطق الصراع ويواجهون الفقر وسوء التعامل والتجنيد، مبينة أن السنة الأولى من حياة الطفل مهمة للغاية في فهمه المؤثرات الخارجية، مطالبة بالاستثمار في برامج التنمية المبكرة والعناية بالأسرة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمنظمة دبي كيرز الدكتور طارق القرق أن الأرقام تقول إن هناك 5 ملايين امرأة حامل و22 مليون طفل حديث الولادة في مناطق الصراع.
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