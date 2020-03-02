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لجنة استشارية للطفولة بمجلس شؤون الأسرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أطلق مجلس شؤون الأسرة أمس الأول «اللجنة الاستشارية للطفولة»، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتورة هلا التويجري وأولياء الأمور وأعضاء اللجنة من الأطفال واليافعين (الذين تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 17 سنة من البنات والبنين) يمثلون الطفل في المملكة والتعبير وإبداء الرأي في قضايا الطفولة، ومناقشة الاحتياجات، وضمان مشاركة الطفل والاستماع إليه والتعبير عن آرائه، حيث تعد أول لجنة استشارية للطفولة في المملكة، وتأتي تحقيقا لرؤية ورسالة المجلس في دعم ورعاية قضايا الطفولة.

وتعمل اللجنة على تحقيق أهداف عدة تتمثل في التوعية بحقوق الطفل على الصعيد المحلي، وتعزيز مشاركة الأطفال للتعبير بصوتهم عن القضايا التي تمسهم على مستوى الصعيدين الداخلي والخارجي، وإبداء الرأي حيال قضايا الطفولة الاستراتيجية والحلول الممكنة من خلال مجلس شؤون الأسرة، وإكساب الأطفال مهارات الحوار والاتصال الفعال وتقبل الرأي الآخر، وتعريفهم بحقوقهم وكيفية التعبير عنها ونشرها، إضافة إلى تمثيل المملكة في المحافل الوطنية والدولية.

وتتكون اللجنة من 18 عضوا من الأطفال من مختلف فئات المجتمع، ويعملون على تحديد المواضيع والقضايا المهمة والهادفة التي بحاجة للمناقشة وإبداء المقترحات لعرضها على المجلس من خلال لجنة الطفولة، وجرى تقديم ورشة عمل للأطفال حول الأنظمة والاتفاقيات الخاصة بالطفل بالتعاون مع اليونيسف، وكذلك ورشة عمل عن الحوار والاتصال بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وقابل الأطفال أعضاء اللجنة مجموعة من الوزراء والقياديين مثل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.