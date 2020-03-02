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الفيصل يوافق على إقامة ملتقى سنوي للشعراء السعوديين

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الفيصل يوافق على إقامة ملتقى سنوي للشعراء السعوديين
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، خالد الفيصل، على إقامة ملتقى سنوي للشعراء السعوديين ينطلق هذا العام، فيما ستكون جدة المحطة الأولى لهذا التجمع الثقافي.

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ومن المقرر أن تتخلل الملتقى الذي يحتفي بالشعر والشعراء في المملكة أمسيات وأصبوحات شعرية إلى جانب جلسات حوارية وندوات لبحث القضايا المتعلقة بالحركة الشعرية السعودية.

كما سوف تتاح خلال الملتقى الفرصة للشعراء لتوقيع دواوينهم عبر منصات توقيع مخصصة لذلك، فضلا عن استضافة الملتقى لعدد من الشعراء والمهتمين بالشعر من الوطن العربي.

يذكر أن وزارة الثقافة ستتولى الرعاية والإشراف على الملتقى في وقت كان لها دور بارز في دعم جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي ومسابقة الأمير عبدالله الفيصل لطلبة الثانوية والجامعات السعودية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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