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كيف تختار القناع الطبي المثالي للحماية من الفيروسات؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعاء قفاص - مكة المكرمة

منذ إعلان منظمة الصحة العالمية يناير الماضي بأن تفشي فيروس الكورونا المستجد في الصين يعد وضعا صحيا طارئا ذو اهتمام عالمي، وأن انتشاره يشابه طريقة انتشارالانفلونزا، أصبح للاحتياطات البسيطة والتخطيط السليم أهمية كبيرة في حماية صحتك والأشخاص من حولك، وتشكل مسألة القناع المناسب سؤالا ملحا حتى يتم التعرف بشكل أكيد من طرق انتشار الفيروس، وما إذا كان الأشخاص الذين يحملون الفيروس دون ظهور أي أعراض قادرين على نقله إلى الآخرين.

وأصبح استخدام أقنعة الوجه واسع الانتشار خاصة في الصين، حيث يتوفر بيعها في العديد من الأماكن وعلى الطرقات ويرتديها الجميع تقريبا، حيث أظهر استطلاع حديث (استطلاع الوعي حول فيروس الكورونا) الخاص بشركة Premise الرائدة عالميا في البيانات الواقعية الفورية استخدام المشاركين في الاستطلاع للأقنعة بهدف حماية أنفسهم وتجنب الاصابة بفيروس الكورونا المستجد بنسبة 38.5%، وتصل في تايوان الى 79.9 %، و70% في الفلبين، مع اشارة مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها الى أن أثرها في الوقاية أقل مقارنة بغسل اليدين وتعقيمهما باستمرار وتجنب لمس الوجه وهو الاجراء الأكثر شيوعا في العالم حيث تصل النسبة الى 57.5%.

«مكة» ترصد في هذا التقرير أهم الأقنعة الطبية المثالية، وما الخطوات الصحيحة للاستفادة منها يمكن التعرف على أنواع الأقنعة لاختيار المناسب منها، حيث معظم الأقنعة لم تصمم لحماية مرتديها من استنشاق البكتيريا أو الفيروسات بل لحماية الآخرين من مرتديها، وهي أقل فاعلية من بعض الأقنعة التنفسية مثل نوع N95 التي توفر حماية أكبر بسبب المواد المصنعة منها وتصميمها.

الأقنعة المثالية

1 الأداء الأدنى

قناع متعدد الاستخدامات بحلقات اذن مطاطية (ورقي)

يعمل كحاجز فقط

مستوى الأداء: غير متوفر

فاعلية التصفية: غيرمتوفرةمثالي كحاجز وقائي بسيط للاختبارات والزيارات أو للعمليات القصيرة والجافة التي لا تتضمن أي سوائل أو رذاذ.

2 منخفضة الأداء

قناع طبي (جراحي) مقولب متعدد الاستخدامات

يعمل كحاجز فقط

مستوى الأداء: غير متوفر (الا في حال ذكر مستوى الأداء)

فاعلية التصفية: غير متوفرة مثالي كبديل مريح عن الأقنعة ذات الحلقات المطاطية التي تثبت على الاذن. ويعد بمثابة حاجز وقائي بسيط للاختبارات والزيارات أو للعمليات القصيرة والجافة التي لا تتضمن أي سوائل أو رذاذ

3 قناع مستوى أول (ASTM )

قناع بحلقات أذن مطاطية للتثبيت بتقنية احكام الارتداء.

مقاومة منخفضة للسوائلفاعلية التصفية: 95%قابلية التنفس: 4.0 مم أكسجين/سم2

مثالي في العمليات منخفضة السوائل والرذاذ أو الانبعاثات الهوائية.

4 قناع مستوى ثاني (ASTM)

قناع طبي بحلقات أذن مطاطية للتثبيت بتقنية احكام الارتداء.

مقاومة معتدلة للسوائل

فاعلية التصفية: 98%قابلية التنفس: 5.0 مم

أكسجين/سم2

مثالي في العمليات معتدلة السوائل والرذاذ أو الانبعاثات الهوائية.

5قناع مستوى ثالث (ASTM)

قناع فائق الحساسية بحلقات اذن مطاطية بتقنية احكام الارتداء.

مقاومة عالية للسوائل

فاعلية التصفية: 98%قابلية التنفس: 5.0 مم/سم2

مثالي في العمليات عالية السوائل والرذاذ أو الانبعاثات الهوائية.

6 أقصى مستوى للتصفية

قناع N95 موافق عليه من المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية

مقاومة عالية للسوائل

فاعلية التصفية: 99.9%

قابلية التنفس: 5.0 مم/ سم2

الأقنعة الأكثر شيوعا واستخداما وأهم مميزاتها

الورقية أو القماشية

ليست أداة طبية

هدفها حماية الآخرين من حول مرتديها خلال المرض من تطاير الجزيئات الكبيرة الصادرة عنه

ليست فعالة في تصفية البكتيريا والفيروسات

ليست مقاومة للسوائل

ليست محكمة الاغلاق عند الارتداء

من أهم استخداماتها الحفاظ على النظافة خلال تحضير الطعام

الطبية (الجراحية)

أداة طبية

هدفها حماية الآخرين من حول مرتديها خلال المرض من تطاير الجزيئات الكبيرة الصادرة عنه

تعمل كحاجز للوقاية من تطاير الدم أو السوائل خلال العمليات أو عند معالجة الجروح.

ليست محكمة الاغلاق عند الارتداء

فعالية تصفية البكتيريا تفوق 80 %

مقاومة للسوائل

تستخدم من قبل الطاقم الطبي خلال العمليات

قناع تنفسي N95

ليست أداة طبية

هدفه حماية الشخص وتقليل تعرضه الى الجزيئات الصغيرة والملوثات المنقولة جوا

محكم الاغلاق عند الارتداء

فعالية تصفية البكتيريا تفوق 95% للجزيئات الهوائية التي يبلغ حجمها 0.3 ميكرون وفق ترخيص المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية

لم يتم اختبار مقاومة السوائل

مصممة لتقليل تعرض مستخدمها للملوثات المنقولة جوا

قناع تنفسي N95 للرعاية الصحية

أداة طبية

يوفر الحماية كالقناع الجراحي ويهدف إلى حماية الشخص وتقليل تعرضه إلى الجزيئات الصغيرة والملوثات المنقولة جوا

محكم الاغلاق عند الارتداء

فعالية تصفية البكتيريا تفوق 95% للجزيئات الهوائية التي يبلغ حجمها 0.3 ميكرون وفق ترخيص المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية

لم يتم اختبار مقاومة السوائل في قناع N95 للرعاية الصحية، بينما القناع التنفسي N95 الطبي (الجراحي) مقاوم للسوائل.

مصمم لتقليل تعرض مستخدمه للملوثات المنقولة جوا

الخطوات الصحيحة للبس القناع للاستفادة منه بحسب مواصفاته والهدف المرجو من استخدامه:

1 الأقنعة الورقية أو الطبية

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غسل اليدين بالماء والصابون

وضع القناع لتغطية الأنف والفم ثم شده برفق لتغطية الذقن.

ضغط الرقاقة المعدنية الصغيرة اعلى جسر الأنف حتى يتلاءم القناع مع شكل الوجه

عدم ازالة القناع عند العطس أو السعال

تغييرا لقناع عندما يصبح رطبا أو ملوثا أو عند تضرره أو عند صعوبة التنفس.

2 الأقنعة التنفسية N95 الطبية أو الخاصة بالرعاية الصحية

غسل اليدين بالماء والصابون

اختيار القناع ذو القياس المناسب

وضع القناع فوق الأنف والفم والذقن

وضع قطعة الأنف المرنة على جسر الأنف

تثبيت الرباطات المطاطية على الرأس وملائمة القياس لتصبح محكمة الاغلاق

اختبار احكام الاغلاق عن طريق استنشاق الهواء والزفير

ينبغي هبوط القناع نحو الداخل خلال الشهيق والانتباه الى أي تسرب هواء خلال الزفير.

الخطوات الصحيحة لإزالة القناع

1 غسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمهما بمعقم اليدين قبل لمس القناع،

وتجنب لمس الجهة الخارجية لأنها قد تكون ملوثة.

2 الأقنعة بحلقات الاذنين المطاطية: الامساك بكلا الحلقتين ورفع القناع برفق وازالته.

3 الأقنعة بالأربطة: حل الربطة السفلية أولا ثم العلوية ونزع القناع بعيدا عن الوجه.

4 الأقنعة بالشرائط: رفع الشريطة السفلى فوق الرأس أولا ثم شد الشريطة العليا فوق الرأس

5 رمي القناع في المهملات ثم غسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمهما بمعقم اليدين

6 ارتداء القناع بطريقة خاطئة ينتج عنه استنشاق الشخص للجزيئات الملوثة من جانبي القناع

7 ينبغي الاهتمام بالحصول على قياس القناع المناسب وارتدائه بطريقة صحيحة.

ويشير الطبيب بروس ريبنير المدير الطبي بوحدة الأمراض المعدية الخطيرة في مشفى جامعة ايموري في الولايات المتحدة الأمريكية الى

الاختلاف بين وظيفتي القناع الطبي والقناع التنفسي N95:

1 يساعد القناع الطبي على حماية البيئة من مرتدي القناع وهو جيد لحبس الجزيئات الكبيرة وبعض الانبعاثات الهوائية

2 أكثر الأقنعة المستخدمة في الصين ليست مصممة للاستخدام الطبي وفعاليتها في حبس الجزيئات غير معروفة.

3 ليست محكمة الاغلاق على الوجه مثل الاقنعة التنفسية N95 والتي تحمي من البكتيريا والفيروسات المنقولة جوا

4 الاقنعة التنفسية N95 شائعة الاستخدام بين العاملين في المجال الصحي خوفا من استنشاق الملوثات

5 مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها لا يوصي بارتداء العامة للاقنعة التنفسية N95 للوقاية من فيروس الكورونا المستجد لعدم وجود أدلة أكيدة تشير الى انتقاله عبر الهواء لمسافات بعيدة.

توصيات منظمة الصحة للتعامل مع فيروس الكورونا المستجد:

1 معرفة أن الفيروس مستجد ومثير للقلق، لكن يمكن السيطرة على تفشي الفيروس عبر الاستجابة الصحيحة وأن غالبية المصابين سوف يتماثلون للشفاء.

2 البدء باعتناق وتطبيق أكثر طرق الوقاية أهمية وهي غسل اليدين باستمرار وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

3 تحديث معرفتك ومعلوماتك عن الفيروس بشكل دوري وبعلاماته وأعراضه، نظرا لاستحداث الاستراتيجيات ونشاطات الاستجابة مع ظهور أي معلومات حديثة عن الفيروس.

فجوات علمية ما زالت تحت البحث والتي تشتمل على ديناميكيات انتقال الفيروس:

طرق انتقاله