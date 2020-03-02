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مسلسل كرتوني لتوعية الأطفال بترشيد استهلاك المياه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أطلقت شركة المياه الوطنية ممثلة بالبرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه «قطرة»، بالتعاون مع شركة تطوير التعليم برامج جديدة في العمل التوعوي لاستهداف توعية النشء وتصحيح سلوكياتهم في مجال ترشيد المياه.

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وتتضمن البرامج إنتاج مسلسل كرتوني، ومسابقات تثقيفية، وزيارات ميدانية إلى المدارس والمرافق تهدف في تنوعها إلى خلق روابط من التواصل مع أهداف برنامج قطرة، فضلا عن التعريف بقيم الترشيد والأساليب الحديثة في المحافظة على المياه، وجذب التفاعل الإيجابي لتصحيح سلوكيات الاستهلاك.

وتستهدف البرامج تطبيق الواقع المعزز للمرة الأولى في مجال الترشيد من خلال مفاهيم الترشيد المدرجة في المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية، كما سيتم المشاركة من خلال المعارض التوعوية في المجمعات التجارية الكبرى، والمدارس النموذجية، والمنشآت التعليمية، حيث ستقام العديد من الألعاب الإرشادية والمسابقات التوعوية المختلفة، وتقديم باقات خاصة بالمدارس تحتوي على مجموعة من الكتيبات التفاعلية، والمواد الترفيهية التي تهدف لإيصال الرسائل التوعوية بطريقة مناسبة للأطفال، والاستفادة من حصص النشاط للطلاب والطالبات، وتقديم جوائز قيمة من كبرى العلامات التجارية، إضافة إلى الحقائب المدرسية.

مسلسل «حريص» الكرتوني للأطفال: