31 ألف دعوى قضائية تستقبلها محاكم ديوان المظالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
بلغ عدد الدعاوى الواردة بجميع محاكم ديوان المظالم 31299 دعوى، وذلك بحسب التقرير الإحصائي للربع الثاني من العام الحالي 1441هـ، والذي أظهر مؤشرات قضائية عن أعمال عموم محاكم الديوان، ضمن إطار العمل المؤسسي لتطوير وقياس أداء الأعمال القضائية بمحاكم الديوان.
وأشار التقرير إلى الدعاوى المنجزة، وزوار منصة معين الالكترونية والمستفيدين من خدماتها.
وتأتي هذه الإحصائيات والمؤشرات وفق ما يسعى إليه الديوان من تطوير لأعمال المحاكم الإدارية وقياس مخرجاتها القضائية، ونسب الإنجاز في عمليات التقاضي والترافع، وفق أهداف الخطة الاستراتيجية للديوان 2020.
- ديوان المظالم:
- 31299 الدعاوى الواردة من جميع المحاكم
- 41972 الدعاوى المنجزة
- 72449 عدد الجلسات
- 76885 زائرا لمنصة معين الالكترونية
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