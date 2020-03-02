عربي الألعاب الرياضية يؤجل منافساته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج _ الرياض

أجل الاتحاد العربي للألعاب الرياضية منافساته إلى مايو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وعممت الأمانة العامة للاتحاد على جميع الاتحادات العربية، بيان تأجيل المنافسات لخطورة الفيروس بعد انتشاره في عدد من دول العالم، وسعيا لحماية الرياضيين والمشاركين، وحفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين.

وجاء في التعميم النظر في تأجيل المنافسات العربية حتى مايو المقبل حسب أهمية كل مناسبة، وإعداد المشاركين فيها وخاصة الدول التي ظهرفيها هذا الفيروس والقادمين إليها.

وعلى صعيد المنتخبات، العربية منها والآسيوية، يعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأسبوع الحالي اجتماعا مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لمناقشتهم حول جدول مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.