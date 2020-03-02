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التعليم تستلم 19 مشروعا في شهرين بتكلفة 172 مليون ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض استلمت وزارة التعليم 9 مشاريع تعليمية خلال يناير الماضي في عدد من مناطق المملكة، بقيمة إجمالية تجاوزت 77 مليون ريال، كما أنهت استلام 10 مشاريع تعليمية خلال فبراير الماضي بقيمة تجاوزت 94 مليون ريال، كما أنهت وزارة التعليم استلام 10 مشاريع خلال فبراير الماضي. مشاريع مدرسية مستلمة وتكلفتها مدرسة المظيلف للبنات في القنفذة - 2.2 مليون ريال

مدرسة دوقة الأولى للبنات - 2.1 مليون ريال

الابتدائية الثالثة والمتوسطة الأولى بنات - 8.7 ملايين

متوسطة حي الكوثر بنين بالشرقية - 11.1 مليونا

متوسطة خضيرة عايش للبنات بجازان - 4.6 ملايين

ثانوية ابن حزم للبنين بمكة المكرمة -10.1 ملايين

مجمع التحفيظ بالمسلمانية الجنوبية بنات بالأحساء - 18.7 مليونا

إنشاء بيت الطالب بحي السلامة والمنقول لحي الفيصلية بجدة - 18.3 مليونا

استكمال مدرسة «ابتدائية السعودية» للبنين بينبع - 1.7 مليون



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