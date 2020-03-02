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عضو النظام الحاكم في إيران يلحق بوالدته ويموت بكورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أفاد تقرير إخباري إيراني أمس بوفاة عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران إثر إصابته بفيروس كورونا.

ولفتت وكالة «مهر» الإيرانية إلى أن وفاته جاءت بعد وفاة والدته أمس الأول في أحد مسشفيات مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس أيضا، ويعد مجمع تشخيص مصلحة النظام أحد أجهزة الحكم في إيران.

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وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المتحور الجديد «كوفيد 19» إلى 66 والمصابين إلى 1501، وكشفت عن تسجيل 12 حالة وفاة و523 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما أعلنت الوزارة أن 291 من المصابين غادروا بالفعل المستشفيات بعد تلقي العلاج.

وعلى عكس توقعات وزارة الصحة، تدهور وضع فيروس كورونا بشدة في الأيام القليلة الماضية، وتردد أن الجيش الإيراني والحرس الثوري يساعدان في مكافحة الفيروس، ويرغب عدد من الأجانب في مغادرة إيران وفقا لنصيحة وزارة الخارجية، وقررت بعض وسائل الإعلام الأجنبية إغلاق مكاتبها في طهران.

وتأتي أزمة تفشي كورونا في إيران بينما تستعد البلاد للاحتفال بالعام الفارسي الجديد، الذي يبدأ في 20 مارس الحالي، وقررت السلطات إغلاق المدارس والجامعات ودور العرض السينمائي والمسارح.