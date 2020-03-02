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لبنان تنتظر قرارا مفصليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ بيروت

أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أمس أن العبء الذي تتحمله الحكومة ثقيل، ومهمتها معقدة، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي للحكومة.

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ونقلت صحيفة «الجمهورية» اللبنانية على موقعها الالكتروني أمس عن دياب قوله، أمام أعضاء السلك القنصلي «نحن مصممون على تفكيك التعقيدات، والانتقال إلى مفهوم الدولة، ومعالجة المشكلات المزمنة».

وأضاف «نحن أمام معضلات كبرى، فيما آليات الدولة مكبلة بقيود طائفية، وجنازير فساد، وأثقال حسابات فئوية متعددة».

وتابع «لا خيار أمامنا إلا السير على طريق الجلجلة مهما كان الوجع، والأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي للحكومة».