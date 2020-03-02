غارات أمريكا تقتل 6 دواعش في أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ كابول
ذكر تقرير إخباري أمس أن سلسلة من الغارات الجوية الأمريكية، تمت في إقليم كونار شرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل ستة مسلحين تابعين لتنظيم داعش.
ونقل موقع «خاما برس» الالكتروني الإخباري، عن الجيش الأفغاني قوله في بيان إن طائرات بدون طيار تابعة للجيش الأمريكي، استهدفت مقاتلي تنظيم داعش في منطقة سوكي بإقليم كونار.
وأضاف البيان أن الغارات الجوية استهدفت أيضا عناصر تابعة لداعش في منطقة ديواجول فالي بالإقليم.
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