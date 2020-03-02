صحيفة ألمانية: إردوغان يبيع الوهم للاجئين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ألمانيا
أقرت صحيفة ألمانية بأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يبيع الوهم للاجئين الذين يريدون العبور إلى أوروبا.
وعلقت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية على بيان للرئيس التركي قال فيه إن حدود تركيا مفتوحة، وستظل مفتوحة أمام اللاجئين المتجهين إلى أوروبا، بعد اتهام الاتحاد الأوروبي بعدم احترام اتفاقية اللاجئين لعام 2016. وكتبت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر أمس «اللاجئون الذين يجتمعون على الحدود بأعداد تصل إلى مئات الآلاف، لا يرغب إردوغان في السماح لهم بدخول البلاد».
وتابعت الصحيفة قائلة إنه «أمر واضح أيضا، أن تركيا استقبلت نحو أربعة ملايين سوري بالفعل»، واستدركت الصحيفة «إذا أوهم إردوغان الذين فروا إلى تركيا بالفعل بأنه يمكنهم مواصلة الانتقال إلى أوروبا، فلن يكون ذلك أيضا لصالح السلام، ولا سيما مع الدولة المجاورة لها اليونان التي تدافع عن حدودها حاليا باستخدام الغاز المسيل للدموع، وحتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع اللاجئين في حساباته، إنه يسعى لزيادة الضغط على تركيا».
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