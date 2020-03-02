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الإعدام لعشماوي و36 بتهمة الإرهاب في مصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

قضت محكمة مصرية أمس على هشام عشماوي و36 آخرين بالإعدام في القضية التي تعرف باسم «أنصار بيت المقدس».

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وعاقبت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد 61 متهما آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية لـ 23 متهما في القضية نفسها لوفاتهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت المتهمين في أول فبراير الماضي إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة أمس للنطق بالحكم النهائي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين «الضلوع في 54 عملية إرهابية، أهمها ارتكاب جرائم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخابر مع منظمة أجنبية هي حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد، وإحراز الأسلحة والمتفجرات».