شكرا لقرائتكم خبر

معرض موسيقي للفيلسوف الألماني نيتشه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ برلين للمرة الأولى تقيم مكتبة «أرشيف جوته وشيلر» الأرشيفية في مدينة فايمار الألمانية معرضا مخصصا لأعمال الألماني فريدريك نيتشه الموسيقية. ويشمل المعرض مخطوطات موسيقية لـ15 عملا من تأليفه وخطابات وغيرها من الوثائق، بحسب مؤسسة فايمار للكلاسيكيات. ويهدف المعرض لاستعراض الطموحات الفنية لنيتشه (1844 - 1900) وشغفه المستمر بالموسيقى. ويستمر المعرض لشهور عدة.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر معرض موسيقي للفيلسوف الألماني نيتشه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.