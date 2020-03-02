أستراليا الأكثر حرارة في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ كانبرا
كشف مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا أمس أن درجات الحرارة في أستراليا زادت أكثر قليلا عن المتوسط العالمي.
وقال رئيس مراقبة المناخ بمكتب الأرصاد الجوية الأسترالي كارل براجانزا «في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط درجة الحرارة في بقية العالم بمقدار 1,1 درجة مئوية، ارتفعت في أستراليا بنحو 1,4 درجة مئوية».
وأضاف في جلسة استماع للجنة البيئة بمجلس الشيوخ الأسترالي في كانبرا «أستراليا أكثر احترارا قليلا من المتوسط العالمي»، مبينا بأنه إذا ارتفعت درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم بمقدار 3,4 درجات مئوية في المتوسط - وفقا لتقدير تقرير مناخي حديث - فمن المتوقع أن تكون أستراليا أقرب إلى 4 درجات مئوية.
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