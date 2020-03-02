شكرا لقرائتكم خبر

فيلم الرعب «ذا إنفيزابل مان» يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لوس أنجليس تصدر فيلم الرعب والغموض «ذا إنفيزابل مان» إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما. وحقق الفيلم الذي يشارك في بطولته إليزابيث موس وألديس هودج وهارييت داير، إيرادات بلغت 29 مليون دولار. Advertisements وتراجع للمركز الثاني فيلم الحركة والمغامرة «سونيك ذا هيدجهوج»، والذي يشارك في بطولته بين شوارتز في دور سونيك وجيم كاري وجيمس مارسدن وتيكا سومبتير، محققا إيرادات بلغت 16 مليون دولار. وجاء في المركز الثالث فيلم المغامرة والدراما «ذا كول أوف وايلد»، والذي يشارك في بطولته هاريسون فورد وكارين جيلان وكارا جي وبرادلي ويتفورد، محققا إيرادات بلغت 13,2 مليون دولار. وحل في المركز الرابع فيلم الأنيميشن والحركة «بوكو نو هيرو أكاديميا: هيروزو رايجينجو» أو «ماي هيرو أكاديمي: هيروز رايزينج»، والذي يشارك في أداء أصوات شخصياته فيليسيا أنجيل وكريستوفر بيفنز وجوني يونج بوش، محققا إيرادات بلغت 5,1 ملايين دولار، فيما جاء خامسا فيلم الحركة والكوميديا «باد بويز فور لايف»، والذي يشارك في بطولته ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز، محققا إيرادات بلغت 4,3 ملايين دولار.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر فيلم الرعب «ذا إنفيزابل مان» يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.