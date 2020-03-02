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الترجي يضغط الزمالك بجدار جماهيري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - تونس

طالب نادي الترجي التونسي جماهيره بتكوين جدار جماهيري باللونين الأحمر والأصفر خلال المباراة المرتقبة للفريق أمام الزمالك المصري في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والمقرر لها الجمعة المقبل على ملعب رادس.

ويسعى الترجي إلى قلب الطاولة على الزمالك بعد أن خسر مباراة الذهاب 1 - 3 في استاد القاهرة.

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وتوجه الترجي أمس بنداء إلى جماهيره في بيان له مطالبا بالحضور بكثافة إلى الملعب، حيث يتوقع أن يسانده في المباراة نحو 50 ألف مشجع.

وجاء في النداء الموجه إلى الجماهير «نريد أن يتزين رادس باللونين الأحمر والأصفر. يجب أن يعرف ما ينتظره. تشجيع بلا هوادة، نريد رادس جدارا أحمر وأصفر».

وبدأ الترجي بطل النسختين الماضيتين تدريباته الرسمية أمس استعدادا للمواجهة.

ويغيب عن المباراة اللاعبان محمد علي بن رمضان بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب والمدافع محمد علي اليعقوبي لحصوله على الإنذار الثاني. كما يغيب المدافع إلياس الشتي للإصابة.