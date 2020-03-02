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مواجهة جيرمان ودورتموند مهددة بغياب الجمهور

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مواجهة جيرمان ودورتموند مهددة بغياب الجمهور
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - باريس

كشفت تقارير صحفية في فرنسا أن من الممكن إقامة مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني في باريس بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بدون جمهور.

وكتبت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية الإقليمية أمس أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لم يبت في هذا الأمر بعد.

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يشار إلى أن فرنسا حظرت مطلع الأسبوع الحالي كل المحافل التي يزيد عدد حضورها على 5000 شخص بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، ويسري هذا القرار بالدرجة الأولى حتى الآن على المحافل التي تقام في القاعات المغلقة وبعض الأحداث أيضا باستثناء الأحداث التي تقام في الاستادات.

وأضافت الصحيفة أن لاعب باريس سان جيرمان، ماركوينيوس أعرب عن رفضه لمقابلة دورتموند بدون جمهور، وقال «نريد أن يكون الجمهور إلى جانبنا، وإذا كان الحال كذلك (بدون جمهور)، فإننا سنطلب إلغاء المباراة».

ومن المقرر أن تقام المباراة في 11 مارس الحالي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في دورتموند لمصلحة الفريق الألماني 2-1.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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