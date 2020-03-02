محمد بن مسعود - الدمام - أكد خلاله دعم الإجراءات الاحترازية كافة التي اتخذتها السعودية تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. وأكد جلالة ملك مملكة البحرين خلال الاتصال دعم البحرين الإجراءات الاحترازية كافة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا حماية لمواطنيها والمقيمين والقادمين للعمرة والزيارة. وقد عبَّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقدير لجلالته على دعم مملكة البحرين لكل أشكال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية في سبيل الوقاية من هذا الفيروس الخطير.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ملك البحرين الملك حمد آل خلفة فيروس كورونا الجديد خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك البحرين وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-02 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. وأكد جلالة ملك مملكة البحرين خلال الاتصال دعم البحرين الإجراءات الاحترازية كافة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا حماية لمواطنيها والمقيمين والقادمين للعمرة والزيارة. وقد عبَّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقدير لجلالته على دعم مملكة البحرين لكل أشكال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية في سبيل الوقاية من هذا الفيروس الخطير. Advertisements 02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 09:27 PM أكد خلاله دعم الإجراءات الاحترازية كافة التي اتخذتها السعودية أكد خلاله دعم الإجراءات الاحترازية كافة التي اتخذتها السعودية تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. وأكد جلالة ملك مملكة البحرين خلال الاتصال دعم البحرين الإجراءات الاحترازية كافة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا حماية لمواطنيها والمقيمين والقادمين للعمرة والزيارة. وقد عبَّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقدير لجلالته على دعم مملكة البحرين لكل أشكال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية في سبيل الوقاية من هذا الفيروس الخطير. ، خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك البحرين ،

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