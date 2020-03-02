، إيقاف التعديات على مليون متر مربع أراض حكومية بالمحايل ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد التأكد من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة محايل اليوم تعديات على مساحة 1 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع على طريق الشعبين "رهوة حمره" التابع للمحافظة.



وأوضح رئيس لجنة التعديات بالمحافظة عمر القنوي، أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.محايل لجنة التعديات الأراضي الحكومية البيضاء إزالة التعديات