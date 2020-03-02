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أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة محايل اليوم تعديات على مساحة 1 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع على طريق الشعبين "رهوة حمره" التابع للمحافظة.
وأوضح رئيس لجنة التعديات بالمحافظة عمر القنوي، أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.محايل لجنة التعديات الأراضي الحكومية البيضاء إزالة التعديات
إيقاف التعديات على مليون متر مربع أراض حكومية بالمحايلوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-02
أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة محايل اليوم تعديات على مساحة 1 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع على طريق الشعبين "رهوة حمره" التابع للمحافظة.
وأوضح رئيس لجنة التعديات بالمحافظة عمر القنوي، أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
09:17 PM
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
09:42 PM
بعد التأكد من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين
أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة محايل اليوم تعديات على مساحة 1 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع على طريق الشعبين "رهوة حمره" التابع للمحافظة.
وأوضح رئيس لجنة التعديات بالمحافظة عمر القنوي، أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.
، إيقاف التعديات على مليون متر مربع أراض حكومية بالمحايل ،
المصدر : الخليج 365
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