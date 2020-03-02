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عدن - ياسمين التهامي - فجرت مجلة "إنتليجنس أونلاين" الاستخباراتية، مفاجأة صادمة حول وجهة نظر القادة العسكريين السعوديين الذين يقودون التحالف في اليمن من سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق.

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مجلة استخباراتية تفجر مفاجأة صادمة: موقف السعودية من سلطان عمان هيثم بن طارق تغير بشكل مفاجئ واندلاع أول مواجهة عسكرية



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وقالت المجلة في تقرير لها: إن "سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، الذي تم تنصيبه في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، تسبّب في استفزاز السعودية".

وأضافت: أنه "من وجهة نظر القادة العسكريين السعوديين الذين يقودون التحالف في اليمن يفعل الكثير لحماية الفريق أول سلطان بن محمد النعماني".





وأشارت المجلة الاستخبارتية إلى أن سلطان بن محمد النعماني، وزير المكتب السلطاني العماني والرئيس بالنيابة لمجلس الدفاع في البلاد، الذي تم تعيينه في عهد قابوس بن سعيد، تعتبره الرياض مقربًا من إيران بقوة.

وتابعت: أنه "في الأسبوع الماضي، قاتلت قوات التحالف بقيادة السعودية في محافظة المهرة اليمنية، بالقرب من محافظة ظفار العمانية، ضد قبائل المهرة الذين يسيطرون على معبر "شحن" الحدودي بين عمان واليمن".

وختمت مجلة "إنتليجنس أونلاين"، بأن "الرياض تشتبه في أن القبائل قريبة من أجهزة المخابرات العمانية"، في إشارة إلى حرب بالوكالة تقودها سلطنة عمان ضد السعودية لتهديدها حدود السلطنة.