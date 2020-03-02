رسميا.. تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في السعودية

أكدت السلطات السعودية اليوم الاثنين تسجل أول حالة اصابة ب فيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من ايران عبر دولة البحرين، حيث تم عزلها في المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية ظهور نتائج مخبرية تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا الجديد لدى مواطن قادم من إيران عبر البحرين.

وقالت وزارة الصحة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى للكشف على المواطن، وأخذ عينة منه للفحص المخبري تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

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وأشارت إلى أنها تطمئن الجميع بأن الحالة معزولة حاليا في المستشفى، وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع مخالطي المصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت وقف رحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا، في اطار اجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا.