مصادر تطلع «عاجل» على شروط وضوابط «الابتعاث الموجه»

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الاثنين، عن شروط وضوابط الالتحاق ببرنامج الابتعاث الموجه والتي حددتها وزارة التعليم؛ لتأهيل مجموعة محددة من شاغلي الوظائف التعليمية من خلال ابتعاثهم لدراسة الماجستير في جامعات عالمية متميزة وفقًا للتخصصات المستهدفة.
وذكرت المصادر أن الوزارة حددت لكل إدارة تعليم ضوابط التأكد من صحة ودقة بيانات منسوبيها المرفوعة عبر نظام «فارس»، بحيث لا يزيد عمر المرشح عن ٣٥ عامًا حسب التقويم الهجري، وأن يكون المعدل التراكمي من٤-٥ أو من ٣-٤ أو من ٩٠ - ١٠٠ في مؤهل البكالوريوس، وأن يكون حاصلًا على خمس درجات في نظام «ukvi ielts».
كما تتضمن ضوابط الالتحاق ببرنامج الابتعاث، أن يكون المتقدم حاصلًا على ثمانين درجة كحد أدنى في اختبار قدرات الجامعيين، وأن يكون تقدير الأداء الوظيفي في السنه الأخيرة ممتازًا، وألا يكون صدر بحقه حكم تأديبي في السنة الأخيرة أو طرفًا فيه، ويجتاز المقابلة الشخصية في جهاز الوزارة بحد أدنى ٨٠ نقطه، وألا يكون قد سبق له الحصول على فرصة إيفاد أو ابتعاث سابقة، ويستمر في الدراسة في نفس الجامعة والتخصص المرشح له، مع رفع سيرته الذاتية في حدود صفحتين كحد أقصى، ويكون الترشيح وفقًا للفئة المستهدفة للمسارات، مع تحديد رغبات دول الابتعاث والجامعات وفق ما تم اعتماده في نظام فارس.
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