بعد إصابة مواطن.. تعرّف على الإجراءات الوقائية السعودية في مواجهة كورونا

جدد إعلان وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد «Covid-19» لمواطن قادم من إيران عبر البحرين، التذكير بالإجراءات الاحترازية المتواصلة في المملكة للمواجهة الاستباقية للفيروس، والتي تشارك فيها كافة الجهات ذات الصلة، حيث خصصت المملكة 25 مستشفى للتعامل مع فيروس ‎كورونا.

وبدأت وزارة الحج والعمرة، وقف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة، ووقف نظام معالجة التأشيرات، وخلال فترة زمنية قصيرة،‏ تم تعميم الإجراءات الاحترازية على شركات ومؤسسات العمرة العاملة في المملكة، وعلى الوكلاء الخارجيين، بعد حصر 469 ألف معتمر وزائر وقت إصدار قرار وقف التأشيرات، وغادر 106 آلاف من المعتمرين غادروا منذ صدور قرار وقف التأشيرات.

وفي إجراء استباقي لمواجهة الفيروس، قررت حكومة المملكة، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة وانتشاره، كما تقرر تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرًا، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.

وقررت المملكة تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، واستثنت من ذلك السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليًا، الراغبين في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

وعلى صعيد التوعية بأخطار الفيروس، دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين كافةً إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم في كل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، على مدار الساعة، مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية عامةً، ونصحت الجميع عبر ملف توعوي شامل، بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها لتجنب الإصابة بالفيروسات؛ حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين، وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة بالحد من انتقال الفيروسات من شخص إلى آخر.

كما أصدرت الجمارك السعودية تعميمًا على جميع المنافذ الجمركية، (البرية والبحرية والجوية)، بإيقاف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من مرض كورونا الجديد، وأوضحت أن الإيقاف جاء بناءً على القائمة الواردة من وزارة الصحة التي تشمل الألبسة، الأقنعة الطبية، البدل الطبية المغلفة للجسم، النظارات الطبية الواقية، الأقنعة الطبية للوجه، سواء بكميات تجارية أو مع المسافرين الركاب، بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد.

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وجاء التعميم تنفيذًا لتوصيات اللجنة الخاصة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير لمنع تفشّي فيروس كورونا الجديد، في المملكة، والمتضمنة إيقاف جميع المنتجات والمستلزمات، وذلك ضمن التدابير الوقائية وتوفير لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وللحفاظ على الصحة العالمية.

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