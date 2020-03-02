بالفيديو.. محامي شريك «خاطفة الدمام» يتطرّق للمسكوت عنه في واقعة الزواج

قال محامي المشتبه بتورُّطه مع خاطفة الأطفال بالدمام، إن موكلي تزوج الخاطفة 18 عامًا زواجًا شرعيًّا ينقصه بعض الأركان، وكان يعمل لديها سائقًا، لكن لا علاقة له بالمخطوفين، وتابع المحامي لـ«الإخبارية»، ملف القضية الآن في النيابة العامة، لكن التحقيق حتى الآن ما زال «مبدئيًّا»، والنيابة لم توجّه له أي اتهام، بينما جدَّدت تمديد التوقيف ولكن موكلي بريء حتى تثبت إدانته؛ لأن المقرر نظامًا أن المتهم يحال إلى المحكمة الجزائية حال ثبوت الاتهام بحقه.

وحول علاقة موكّله بالأطفال المخطوفين، قال المحامي: موكلي لم يكن يعرف شيئًا عن الأطفال المخطوفين، وكان كل دوره مع المتهمة توصيلها من المنزل للمشاوير الخاصة بها، وتزوجها زواجًا شرعيًّا لكن ينقصه بعض الأركان.

تعود تفاصيل القضية، إلى إعلان شرطة المنطقة الشرقية القبض على امرأة خطفت طفلين قبل 20 عامًا، بعد أن تقدمت بطلب رسمي لاستخراج هويتين وطنيتين لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطان.

وادعت المرأة في طلبها أن المواطنین «لقیطان»، عثرت عليهما وتولت تربیتهما والاعتناء بهما دون الإبلاغ عنهما، ورافق تاريخ ادعائها العثور عليهما تسجيل بلاغين في أحد مستشفیات الدمام، كان الأول بتاريخ 14 ربیع الآخر 1417ھـ، والثاني بتاريخ 08 ربیع الآخر 1420ھـ.

وأوضح المتحدث أن الجهات المختصة أوقفت المواطنة؛ لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامیة حیال القضیة.

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