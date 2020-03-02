وزارة الصحة: إصابة سعودي عائد من إيران بفيروس كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، «ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد/ Covid-19، لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين».

وبحسب الوزارة، «لم يفصح المواطن عند المنفذ السعودي عن تواجده»، وإنه «في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى لمباشرة الحالة».

وأضافت وزارة الصحة أن «فرق مكافحة العدوى بادرت في الحال بالتحرك للكشف على المواطن، وأخذت عيّنة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس».

وطمأنت وزارة الصحة الجميع بأن «الحالة معزولة حاليًا في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة».

ووفق وزارة الصحة، «جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العيّنات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها».

ونبهت وزارة الصحة إلى أنه «سيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص»، وأهابت بالتواصل مع مركز «تواصل الصحة 937».

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وقالت إن المركز «سيجيب في حال الرغبة عن أي استفسار يخص الفيروس»، وشددت على «أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات».

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