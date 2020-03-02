بالفيديو.. الزعاق: بدء موسم المراويح.. وأجواؤه تستمر 60 يومًا

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، بدء موسم «المراويح»، خلال هذين اليومين، والذي يستمر 60 يومًا.

وقال الزعاق، عبر تويتر، إن موسم المراويح، يستمر حتى منتصف شهر رمضان القادم، وقد سمّي بموسم «المراويح» في المملكة أو «السرايات» في دولة الكويت، وسمى بهذا الاسم لأن السحب «تروح أو تسري»، من مكان إلى آخر بحلول المساء، مشيرًا إلى أن هذا الموسم يتّصف بهطول أمطار ذات صفات معينة؛ لأنها تهطل في بقع معينة دون أخرى، فيما يشهد الموسم قصف رعد ووميض برق، ويسبق سحبه عصف الريح الذي يكوّن غبارًا ويُصحَب بحبّات برد تكون شديدة وعنيفة ويعد من أصعب الفترات.

اقرأ أيضًا:

الحصيني يحدد موعد ومدة موجة البرد الـ10 لهذا الشتاء

Advertisements

بالفيديو.. الزعاق يوثق ظاهرة تحدث كل 142 عامًا فقط

بالفيديو.. الزعّاق يحدد موعد ارتداء الملابس الصيفية وتشغيل التكييف

الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: رياح مثيرة للأتربة وغبار على 4 مناطق