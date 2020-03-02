بالفيديو.. «الزكاة والدخل»: 6 خطوات لتعديل الإقرار وضريبة الدخل إلكترونيًا

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الاثنين، خطوات تعديل إقرار الزكاة وضريبة الدخل من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة في دقائق معدودة، مشيرة إلى المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية خلال شهر مارس.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خطوات تعديل الإقرار الضريبي من خلال تسجيل الدخول على الموقع الرسمي.

خطوات تعديل الإقرارات الضريبية إلكترونيًّا

ومن خلال أيقونة الزكاة وضريبة الدخل، اختر أيقونة «إقرارات» ثم اختر «الإقرار المراد تعديله»، ومن ثم اختر الإقرار المراد تعديله، ثم قم بتعبئة الحقول المراد تعديلها ثم الضغط على التالي، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

ثم بعد ذلك يتم مراجعة الإقرار والحقول التي تم تعديلها للتأكد من المدخلات ومن ثم النقر على تقديم ثم الموافقة، ستصلك رسالة بمبلغ السداد بعد التعديل وبإمكانك تحميل الفاتورة، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

وكانت هيئة العامة للزكاة والدخل أشارت إلى أن تعديل الإقرار لا يحتاج إلى مراجعة أو موافقة الهيئة أو إنشاء حالة فحص لإتمام التعديل، كما أنه لا يتطلب أي مستندات أو مرفقات.

مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل

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في سياق متصل، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن آخر موعد لتقديم ضريبة الاستقطاع، والتي قامت بها الجهات المقيمة بدفع مبالغ لجهات غير مقيمة في مصدر مملكة خلال شهر فبراير، هو 10 مارس الجاري.

ووفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل، فإن 15 مارس آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن شهري يناير وفبراير و31 مارس هو آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة الشهرية للمنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال.

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