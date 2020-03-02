«القمر الأحدب» يتعامد على الكعبة المشرفة.. مساء الجمعة

تشهد مكة المكرمة، مساء يوم الجمعة المقبل، تعامد القمر الأحدب على الكعبة المشرفة عند الساعة 9:55 مساءً، وقالت «إمارة مكة» اليوم الاثنين، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تشهد مكة المكرمة مساء الجمعة المقبل، تعامد القمر الأحدب على الكعبة المشرفة عند الساعة 9:55 مساءً، في ظاهرة تُرى بالعين المجردة وهو التعامد الأول هذا العام».
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