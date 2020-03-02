السعودية اليوم / شرطة القصيم تقبض على متهم تورط بارتكاب جرائم السرقة من المركبات // للصحف فقط //



بريدة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل الله تعالى - عن القبض على متهمٍ - سعودي الجنسية - في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المركبات بتحطيم زجاجها والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقاتٍ مصرفية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بارتكاب أربعٍ وعشرين جريمة، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

// للصحف فقط //// انتهى //

20:15ت م

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