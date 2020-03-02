

جدة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنهُ بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على مقيم من الجنسية اليمنية بالضرب, فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري - بتوفيق من الله - عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وهم ثلاثة مواطنين في العقدين الرابع والسادس، ومقيم من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

// للصحف فقط // // انتهى //

20:14ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على أربعة أشخاص اعتدوا على مقيم بالضرب // للصحف فقط // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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