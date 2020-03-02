السعودية اليوم / "التجارة" تدعو مستخدمي "هونداي سانتافيه" للتأكد من إصلاح مضخات الوقود



الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

دعت وزارة التجارة كافة مستخدمي سيارات "هونداي سانتافيه" موديلات (2012 - 2017) لإصلاح مضخات الوقود لمركباتهم وفق تعليمات الشركة الصانعة لتفادي حدوث أي حرائق أثناء عملية التزود بالوقود.

وأكدت الوزارة أهمية مراجعة الوكيل أو مركز صيانة خارجي ملتزم بتعليمات الإصلاح للشركة الصانعة بشكل فوري ، حيث قد تؤدي الصيانة الغير مطابقة لتعليمات المصنع لحدوث تسرب من خزان الوقود، مما يزيد من احتمالية نشوب حالات حريق أثناء تعبئة الوقود.

وأوضحت الوزارة أنها باشرت فتح تحقيق فوري وتكوين فريق فني للوقوف على تلك الحالات بهدف معرفة مسبباتها بالتعاون مع الشركة المصنعة والوكيل المحلي بعد ورود تقرير للوزارة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني والوقوف على 6 حالات متشابهة لمستخدمي السيارة نفسها نتج عنها بداية حريق محدود تمت السيطرة عليه في حينه دون أية أضرار ولله الحمد.

وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً لدور الوزارة في حماية المستهلك وضمان وحفظ حقوقه وانطلاقاً من دورها المحوري في ضمان سلامة المنتجات من العيوب المصنعية.

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19:06ت م

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