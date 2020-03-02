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4 حالات كورونا في قطر ترفع الإصابات إلى سبعة
لمواطنين واثنين من العمالة المنزلية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم، أن الفحوصات الطبية كشفت أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تعود لمواطنين قطريين واثنتين من العمالة المنزلية كانتا بصحبتهما في السفر، ضمن من تم إجلاؤهم من إيران في 27 فبراير الماضي.
وأكدت الوزارة، أن المصابين بفايروس كورونا المستجد لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم من إيران في 27 فبراير الماضي، حيث وصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى سبع حالات حتى الآن.
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